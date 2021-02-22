2021/02/22 | 14:22 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف أمين بغداد المعمار علاء معن، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع نهضة بغداد، وذلك بالتزامن مع الإعداد لمؤتمر دولي، لإعادة إعمار مدينة بغداد.وقال معن في تصريح صحفي، إن “مشروع نهضة بغداد طرح أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي يتضمن حملة إكساء مدينة بغداد من شوارع رئيسة وأزقة، حيث ستستمر الحملة طوال هذا العام”، مشيراً إلى “وجود تفاعل معها من جميع مؤسسات الدولة”.وأضاف أن “فلسفة العمل هي استخدام موارد الدولة بالشكل الأمثل، إذ ستشارك في العمل نخبة من الكوادر الفنية والهندسية، فضلاً عن أساتذة الجامعات”.وأشار إلى أن “الأمانة لديها أيضا مشروع تطوير الواجهات الحضرية والأبنية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمين العاصمة يكشف تفاصيل “نهضة بغداد” ويؤكد: ليس المشروع الوحيد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين العاصمة يكشف تفاصيل “نهضة بغداد” ويؤكد: ليس المشروع الوحيد) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين العاصمة يكشف تفاصيل “نهضة بغداد” ويؤكد: ليس المشروع الوحيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).