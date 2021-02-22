تسمية وزيرة الدولة ممثلا حكوميا في مجلس النواب

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

سمى مجلس الوزراء ،اليوم الاثنين، وزيرة الدولة هيام نعمت محمود ممثلة الحكومة في مجلس النواب العراقي.

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية ،أن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الاعتيادية السابعة المُنعقدة في ٢٠٢١/٢/١٦، أن تكون وزيرة الدولة هيام نعمت محمود، ممثلة الحكومة في مجلس النواب العراقي".

واضاف ،ان "محمود ستتولى مهمة توضيح قرارات مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب ولجانه القطاعية".

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