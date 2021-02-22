الإيفواري أحمد ماكورو يصل بغداد تمهيداً لأنضمامه الى الزوراء

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل اللاعب الإيفواري أحمد ماكورو، إلى العاصمة بغداد، لينضم رسميًا إلى صفوف الزوراء في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال راضي شنيشل، مدرب الزوراء : “ماكورو وصل وسيخضع للفحوصات الطبية والاختبار الفني قبل إضافته بشكل نهائي إلى الفريق”.

وأردف مدرب الزوراء: “هناك قناعة أولية بالسيرة الذاتية لأحمد ماكورو، ومع ذلك سيخضع للاختبار قبل أن يضاف لقائمة الفريق بشكل نهائي”.

واستكمل: “اللاعب يعد آخر صفقات الفريق في الانتقالات الشتوية، ولا يوجد وقت كافي للتعاقد مع محترف آخر، وبالتالي أن وجدنا القناعة الكافية باللاعب سنقفل القائمة بشكل نهائي”.

وبين أن الفريق يواصل تحضيراته اليومية استعدادا لمنافسات المرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يسعى للحفاظ على الخط البياني المتصاعد للفريق والمنافسة بقوة على اللقب.

يشار إلى أن الزوراء يحتل المركز الثاني في لائحة الترتيب بنهاية المرحلة الأولى برصيد 36 نقطة.

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