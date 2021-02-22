صحة اربيل تعلن تسجيل 14 إصابة بكورونا المتحور

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستاناعلنت دائرة صحة محافظة اربيل ، اليوم الاثنين (22 شباط 2021)، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المتطور.وقال مدير الدائر، دلوفان جلال، "تم خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المتحور، 7 حالات منها تعود لأشخاص كانوا خارج الاقليم".

وأكد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان، ريبر احمد، اليوم، ان اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان ستجتمع لمناقشة الاوضاع الصحية.

وقال وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي، ان "اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان ستعقد عصر اليوم الاثنين، اجتماعها الاعتيادي لمناقشة الموقف الوبائي لفايروس كورونا".

واضاف ان "اللجنة العليا ستناقش التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة حول الاوضاع الصحية"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتخذ ما هو مناسب من قرارات بناء على تقييم وزارة الصحة".

واوضح ان "الانباء التي تتحدث عن حظر شامل للتجوال والاغلاق العام ليست صحيحة، وسنرى خلال اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا ما هو التقرير الذي ستقدمه وزارة الصحة وبناء على ذلك سنقرر ما هو انسب للحماية المواطنين".

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