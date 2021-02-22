المالية النيابية تسلم رئاسة البرلمان مشروع الموازنة لتحديد جلسة التصويت

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر برلماني، الاثنين (22 شباط 2021)، بأن اللجنة المالية النيابية، سلمت مسودة قانون الموازنة الاتحادية إلى هيأة الرئاسة.

وقال المصدر في حيدث لـ (بغداد اليوم)، إن "اللجنة المالية النيابية سلمت مسودة قانون موازنة 2021 النهائية الى رئاسة مجلس النواب، لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على القانون".

وأشار إلى أن "اللجنة المالية، سلمت مسودة القانون إلى رئاسة البرلمان، دون حسم الفقرة الخاصة بحصة اقليم كردستان".

وأكمل مجلس النواب، القراءة الأولى والثانية لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وسط مناقشات وآراء متضاربة حول عدة فقرات تخص القانون في مقدمتها حجم الموازنة وعجزها.

وعقدت اللجنة المالية البرلمانية لغاية الآن 46 اجتماعاً، استضافات فيه عدداً كبيراً من الوازرات والجهات الحكومية والجهات غير المرتبطة بوزارة لمناقشة التخصيصات في الموازنة.

ومن المقرر أن يصل مساء اليوم وفد من إقليم كردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، لمناقشة حصة كردستان في الموازنة.

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