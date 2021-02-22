مجلس الوزراء يُسمي ممثلا حكومياً في البرلمان لتوضيح قرارات الحكومة

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية السابعة، تسمية وزيرة الدولة، هيام نعمت محمود، ممثلة الحكومة في مجلس النواب.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قرر في جلسته الاعتيادية السابعة المُنعقدة في 2021/2/16، أن تكون وزيرة الدولة (هيام نعمت محمود) ممثلة الحكومة في مجلس النواب العراقي، لتوضيح قرارات مجلس الوزراء، أمام مجلس النواب ولجانه القطاعية".

يتبع.



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