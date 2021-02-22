شرطة ميسان : القبض على شخص تسبب بحادث دهس طفل ولاذ بالفرار

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت عن تمكن شرطة قضاء المجر الكبير من القاء القبض على شخص تسبب بحادث دهس طفل ولاذ بالفرار بواسطة "تك تك" قبل 5 ايام.وذكر بيان لمديرية الشرطة ان المتهم كان يقود "تك تك" خلال وقوع الحادث الذي تسبب بمقتل الطفل وقد لاذ بالفرار.واشار البيان الى ان عناصر الشرطة وبالتنسيق مع دائرة الامن الوطني تمكنت من ملاحقة المتهم وإلقاء القبض عليه وتسليمه للجهات القضائية./انتهى

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