لوك اويل النفطية تجهز ناحية الشهيد عز الدين سليم في البصرة بمستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا

2021/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / جهزت شركة لوك اويل الروسية العاملة في حقل غرب القرنة-2 بالتعاون مع شركة نفط البصرة والادارة المحلية لناحية الشهيد عز الدين سليم كمية من المواد الطبية ومستلزمات الوقاية من جائحة كورونا في الناحية.وذكرت الشركة في بيان صحفي " انه سيتم توزيع المواد على المدارس والمراكز التعليمية والدوائر الحكومية في الناحية ضمن برنامج شركة لوك اويل للمساهمات الاجتماعية والمساعدات الانسانية غير مستردة التكاليف.واوضحت " تضمنت المبادرة تجهيز 7000 باكيت كمامات طبية ( مايعادل 350,000 كمامة ) و 1000 عبوة جل معقم سعة 500 ملم , 700 عبوة كحول اثيلين معقم سعة 250 ملم بالإضافة الى 300 عبوة كحول اثيلين سعة 1 لتر.وبلغت كلفة المشروع أكثر من 37 مليون دينار ( 25,630 دولار امريكي) .واضافت " يعتبر هذا المشروع الاول لسنة ٢٠٢١ ضمن برنامج الشركة للمساهمات والتبرعات الاجتماعية غير مستردة التكاليف وسوف يكون هناك المزيد من المشاريع في قطاعات خدمية مختلفة حسب الاتفاق والتعاون مع ناحية الشهيد عز الدين سليم./انتهى

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