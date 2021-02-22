مقتل السفير الإيطالي في الكونغو الديمقراطية

2021/02/22 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وسائل إعلام إيطالية، مقتل السفير الإيطالي في الكونغو، بهجوم على قافلة للأمم المتحدة.وقال مصدر دبلوماسي، ان السفير الإيطالي قتل في هجوم مسلّح شرقي الكونغو الديمقراطية استهدف قافلة للأمم المتحدة.

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