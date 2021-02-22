ألمانيا تحذر إيران من تضرر الاتفاق النووي بشكل لا يمكن إصلاحه

2021/02/22 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد حذر وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين، إيران، من تضرر الاتفاق النووي بشكل لا يمكن إصلاحه.وقال الوزير الألماني، ان من مصلحة إيران تغيير نهجها قبل تضرر الاتفاق النووي بشكل لا يمكن إصلاحه”، متوقعا من ايران “التزاما وتعاونا وشفافية كاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

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