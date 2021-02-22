مجلس الوزراء يقرر تمويل وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية

2021/02/22 | 14:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قرر مجلس الوزراء العراقي، تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية.

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