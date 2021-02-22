مقتل السفير الإيطالي في الكونغو بهجوم على ’قافلة أممية’

2021/02/22 | 14:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد تلفزيون سكاي إيطاليا، اليوم الإثنين أن السفير الإيطالي في الكونغو الديموقراطية قتل خلال هجوم على قافلة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، شرق البلاد.

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وفي وقت سابق اليوم قال متحدث باسم متنزه فيرونجا الوطني في جمهورية الكونجو الديمقراطية إن السفير الإيطالي أُصيب في الهجوم الذي استهدف قافلة للأمم المتحدة.

وأضاف المتحدث أن الهجوم ”جاء في إطار محاولة لخطف موظفين في الأمم المتحدة“.

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