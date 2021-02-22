2021/02/22 | 14:26 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآسيوي يحدد اوزبكستان لاستضافة كأس آسيا تحت 23 عام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/22 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الآسيوي يحدد اوزبكستان لاستضافة كأس آسيا تحت 23 عام ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الآسيوي يحدد اوزبكستان لاستضافة كأس آسيا تحت 23 عام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).