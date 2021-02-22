نائب يدعو الى تشديد الإجراءات الوقائية مقابل رفع الحظر

المعلومة / بغداد ..دعا النائب عن ائتلاف النصر حيدر الفؤادي , الاثنين, لجنة الصحة والسلامة الوطنية الى تشديد العقوبات بشان الإجراءات الوقائية مقابل عدم اللجوء الى فرض الحظر الكلي والجزئي من جديد.وقال الفؤادي في تصريح لـ / المعلومة /، ان “الجميع يدعم الإجراءات الصحية الوقائية التي تصدرها لجنة الصحة والسلامة الا ان الحكومة لم تقم باجراءات مقابلة تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدودة والاجر اليومي ” .وأضاف ان ” الحل الاسلم هو تشديد الرقابة الوقائية والصحية وفرض عقوبات صارمة لمن لم يلتزم بها مقابل عدم اللجوء الى فرض حظر التجوال الكلي والجزئي واغلاق المصالح العامة التي هي مصدر ارزاق اغلب شرائح المجتمع”.وسجل العراق 3187 إصابة جديدة، الأحد، و27 حالة وفاة لترتفع الإصابات الكلية في البلاد إلى أكثر من 667 ألف حالة والوفيات إلى 13272 حالة.ويستمر معدل الحالات الجديدة في الارتفاع على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة والصارمة التي تحاول السلطات الصحية في العراق فرضها، ومنها تحرير غرامات بحق من لا يرتدون الكمامة في الأماكن العامة، وفرض حظر تجول على السيارات، ومنع التجمعات والأعراس وإقامة العزاء.انتهى/25م
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