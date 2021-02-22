مجلس الوزراء يقر تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية

2021/02/22 | 14:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية.وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، إنه “أقر مجلس الوزراء، توصية المجلس الوزاري للطاقة ٧ لسنة ٢٠٢١، بتولي وزارة النفط تمويل حساب وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية بمبلغ عشرة ملايين دولار، لفتح الاعتماد المستندي من المصرف العراقي للتجارة دون تأخير”.وأضاف، أن القرار جاء لضمان الإنجاز بهدف توفير الطاقة الكهربائية لمحافظة نينوى”.

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