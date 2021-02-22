2021/02/22 | 14:44 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت إن صلاحيات إقرار مبالغ القروض الزراعية تتم بعد تحديد المبلغ (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، تفاصيل جديدة بشأن القروض الزراعية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "المصرف الزراعي التعاوني أفصح عن آليات ترويج وإقرار القروض الزراعية، الإجراءات المتعلقة بالفرع بعد ورود قرار المنح من الإدارة العامة / قسم الأئتمان".

وبحسب البيان، أكد المصرف أن "صلاحيات إقرار مبالغ القروض الزراعية تتم بعد تحديد المبلغ الذي يستحقه طالب القرض بموجب توصية قسم الائتمان، حيث يتم رفع المعاملة إلى لجنة الأقراض المختصة أو مجلس إدارة المصرف، لغرض إقرار مبالغ القروض الزراعية وحسب الصلاحيات المحددة".

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي: المصارف الخاصة أطلقت قروض الـ15 مليون دينار

نظام جديد لضبط رواتب الموظفين..



ماذا عن إقليم كردستان؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المالية تصدر بيانًا بشأن القروض الزراعية الجديدة) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المالية تصدر بيانًا بشأن القروض الزراعية الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).