اثر خشيتها من منظومة أس 400.. امريكا تستبدل طائرات أف 35 بـ أف 16

2021/02/22 | 14:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة ..

كشف تقرير ان الجيش الامريكي قرر استبدال طائرات أف 35 الشبحية من الجيل الخامس بطائرات أف 16 نتيجة التكاليف الباهضة والخوف من منظومات أس 300 وأس 400 الروسية القادرة على الحاق الضرر بها .

ونقل موقع بلغاريان ميليتاري المتخصص بالشؤون العسكرية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن قائد القوة الجوية الامريكية تشارلز براون قوله إن ” مقاتلات الجيل الرابع من طائرات أف 16 يمكن ان تحل محل طائرات أف 35 نتيجة للتكاليف الباهضة في الوقت الذي تمر فيه شركة لوكهيد مارتن المصنعة للطائرت اوقاتا صعبة “.

واضاف ان ” تكلفة ساعة الطيران الواحدة لطائرة اف 35 تبلغ حوالي 44 الف دولار ، حيث تسعى شركة لوكهيد مارتن ووزارة الدفاع الامريكية الى خفض هذه التكلفة الى 25 الف دولار في الساعة ومع ذلك ، فإن هذه الخطة ، على الرغم من وجودها منذ سنوات ، لم يتم تنفيذها وهناك شكوكك حول ما إذا كان بإمكان شركة لوكهيد مارتن خفض هذه التكاليف إلى هذا المبلغ”.

وتابع التقرير أن ” روسيا استثمرت في انظمة الدفاع الجوي من طراز أس 300 وهي الاكثر شيوعا في الوقت الحالي ، لكن نظام أس 400 قد يدخل السوق ويغير القرارات الاستراتيجية للطائرات الامريكية من طراز أف 35 “.

وقال قائد القوة الامريكية تشارلز براون إن ” التهديدات الحالية منخفضة لكن نظام الصواريخ الروسي إس -400 موجود بالفعل في العقد المقبل لذا فإن العقد القادم سيكون ذا تهديدات من الدرجة الأولى”.

واشار التقرير الى أن ” نظام الدفاع الجوي الروسي من طراز أس 400 يعتبر الحل لمشكلة طائرات أف 35 حيث قالت شركة روسبورن الروسية إن منظومة أس 400 يمكنها الاعتراض والرد على مقاتلة شبحية داخل دائرة نصف قطرها 150 كيلومترًا والرد عليها، فيما يعتقد براون أن تطوير نظام الدفاع الجوي الروسي وما يماثله من المنظومة الروسية الجديدة أس 500 يمكن أن يؤثر على القرارات المتعلقة بإنتاج وترقية وتسليم طائرات أف 35 الجديدة إلى القوات الجوية الأمريكية”.



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