2021/02/22 | 14:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص هيئة الحشد الشعبي تصدر تحذيراً عاجلاً للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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