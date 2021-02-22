اليوم.. وفد أردني رفيع المستوى يزور العراق

2021/02/22 | 15:25 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: يبدأ، اليوم الاثنين، وفد أردني رفيع المستوى من القطاعين العام والخاص، بزيارة إلى العاصمة العراقية بغداد، بهدف التباحث في العديد من الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية.

وبحسب صحيفة الرأي الأردنية، فأن “زيارة الوفد الأردني، الذي يضم وزير الاشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ومسؤولين، تأتي متابعة لزيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد مؤخرا لبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي وزيارة وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز للأردن والوفد المرافق للأردن الأسبوع الماضي”.

وأضافت، أن “الزيارة يشارك فيها ممثلين عن القطاعين الصناعي والتجاري وجمعية رجال الأعمال الأردنيين ونقابة المقاولين وقطاعات صناعية”.

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وفد أردني رفيع المستوى يزور العراق 7 SKY TV.

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