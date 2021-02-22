رئاسـة البرلمان تتسلم مسودة الموازنة العامة من المالية النيابية

2021/02/22 | 15:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سلمت اللجنة المالية النيابية ، المسودة النهائيـة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى رئاسة مجلس النواب اليوم./انتهى5

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