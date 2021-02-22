عقب تعديل سعرف الصرف.. لجنة مختصة لاقتراح الحلول للمشاريع الاستثمارية

2021/02/22 | 15:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، تشكيل لجنة لدراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة.

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وقالت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2021): إن "مجلس الوزراء، قرر تأليف لجنة تتولى دراسة ما ترتب على تغيير سعر صرف العملة، واقتراح الحلول المطلوبة قدر تعلق الأمر بالمشروعات الاستثمارية".

وبحسب البيان، "يرأس اللجنة، ممثل عن وزارة التخطيط، وتضم في عضويتها إلى جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ممثلين عن وزارات (المالية، الإعمار والاسكان والأشغال والبلديات العامة، والكهرباء) فضلا عن الهيئة الوطنية للاستثمار والبنك المركزي العراقي واتحاد المقاولين العراقيين".

ولفت إلى أن "القرار ينص على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر عمل إلى مجلس الوزراء".

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