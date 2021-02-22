وزير النفط: لا صحة لأنباء قيام الإقليم ببيع النفط بعقود تمتد لمدة 50 عاما

2021/02/22 | 15:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأنباء التي تتحدث عن قيام حكومة إقليم كردستان ببيع النفط بعقود تمتد الى خمسين عاماً.

وكشف عبد الجبار عن تسلم وزارته بيانات ومعلومات من حكومة أربيل كانت شبه محجوبة على حد تعبيره عن الحكومة المركزية سابقاً، معربا عن تفاؤله بحل المسائل العالقة مع إقليم كردستان في المستقبل القريب، في حال توفر الثقة بين الجانبين، في حين أشار وزير النفط في هذا السياق الى قيام لجان عالية المستوى من إقليم كردستان بزيارة بغداد للنقاش مع الجهات ذات القرار السياسي والفني والاقتصادي في مجال الموازنة.

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