2021/02/22 | 15:36 - المصدر: عين العراق

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الأثنين 22 فبراير 2021 | 03:06 مساءً

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البورصة العراقية تغلق مرتفعة

اغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم مرتفعا, بنسبة 1.25% , متوقفا عند 551.2 نقطة .



وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 18 شركة, وانخفاض اسهم 4 اخرى, فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.



وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,974,304,313 سهما, بقيمة 1,540,677,324 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 563 صفقة, شملت 34 شركة مساهمة, من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.

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