عودة الكهرباء لتكساس بعد انقطاع تزامن مع موجة صقيع أودت بحياة العشرات

2021/02/22 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "Entergy" المزودة للطاقة في

ولاية تكساس الأمريكية أن وحدتها أعادة

الكهرباء لجميع العملاء المتضررين من

موجة البرد القاسية التي اجتاحت

المنطقة الأسبوع الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها أمس ال

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