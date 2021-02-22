نائب تحذر من تحول لجنة مختصة بقضايا النزاهة الى

2021/02/22 | 15:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت النائب عالية نصيف، اليوم

الاثنين، من تحول لجنة مختصة بقضايا

النزاهة الى "اداة لتصفية الحسابات" ،

فيما انتقدت الهجمة المستمرة ضدها من

قبل ما اسمتهم بعض المحسوبين على الوسط

الإعلامي.

المكتب الاعلا

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