غوتيريش يحذر من حركات تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة

2021/02/22 | 15:37 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من أن الحركات المؤمنة بفكرة تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة تتحول إلى “تهديد عابر للحدود”.وقال غوتيريش مخاطبا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “خطر الجماعات المدفوعة بالكراهية يزيد يوما بعد يوم”.وأضاف: “حركات تفوق العرق الأبيض والنازية الجديدة ليست مجرد تهديد إرهابي محلي، إنها تتحول إلى تهديد عابر للحدود”.وتابع :”أصبحت هذه الحركات المتطرفة اليوم تمثل التهديد الأول للأمن الداخلي في عدة دول”.وأشار إلى أن “كثيرا جدا ما يشيد أفراد في مواقع المسؤولية بجماعات الكراهية تلك بشكل كان لا يمكن تصوره قبل وقت قريب”.وتابع “نحتاج إلى […]

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