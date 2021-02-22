2021/02/22 | 15:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على احد الارهابيين في الفلوجة بمحافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاستخبارات تلقي القبض على إرهابي في الفلوجة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).