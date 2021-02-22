بالصور.. وصول ادوية مهمة ولأول مرة في العراق

2021/02/22 | 15:47 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، الاثنين عن وصول ادوية مهمة ولاول مرة في العراق.

وذكر بيان للصحة، ان الادوية الواصلة تستخدم لعلاج امراض الدم منها ادوية (Hemlibra solution) و(Mabthera) و(Herceptin vial).

واضافت: انها من مناشئ عالمية رصينة وسيتم توزيعها لعموم دوائر الصحة في بغداد والمحافظات وبحسب الاحتياج.

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