عاجل: الصحة تسجل 3864 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/02/22 | 15:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم المحافظات العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “الكوادر الصحية سجلت 3864 إصابة جديدة في عموم محافظات البلاد، فيما تماثل 2236 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 23 مصاباً بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية”.

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