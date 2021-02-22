الحشد الشعبي يعلن تفعيل “التقنيات الأمنية الحديثة” في 13 قاطع بديالى

2021/02/22 | 15:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن زج التقنيات الحديثة في 13 قاطع ضمن حدود ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني لـوكالة /المعلومة/، ان “قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي نجحت من خلال جهود استثنائية في زج التقنيات الحديثة في الاطار الامني في 13 قاطع في ان واحد تشكل اكثر من 30% من مساحة المحافظة”.

واضاف، ان “التقنيات الحديثة اعتمدت 3 ادوات رئيسية هي كاميرات المراقبة الحرارية المتطورة والقادرة على تغطية مساحات واسعة بالاضافة الى الطائرات المسيرة للتمشيط الميداني فضلا عن الاتصالات الحديثة وتغطيه كل المناطق المعقدة والصعبة”.

واشار الى ان “ الحشد الشعبي أصبح يمتلك منظومة عسكرية متطورة جدا من ناحية اعتماد الاطر المساعدة في مواجهة تعقيدات الارض والتضاريس خاصة وان مناطق انتشاره كبيرة ومترامية جدا”.

وتنتشر 6 الوية للحشد الشعبي في ديالى ابرها 24-23-110 وهي تقوم بواجبات امنية فعالة.



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