2021/02/22 | 15:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، الجيش في ميانمار (بورما)، الذي استولى على السلطة قبل ثلاثة أسابيع، على وقف أعمال القمع والإفراج عن مئات الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحذيرات المجلس العسكري.. غوتيريش يدعو جيش ميانمار لوقف القمع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحذيرات المجلس العسكري.. غوتيريش يدعو جيش ميانمار لوقف القمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).