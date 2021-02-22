وزيرة الهجرة توجه باعداد دراسة خاصة للوقوف على أسباب حالات الانتحار داخل مخيمات النزوح

2021/02/22 | 15:54 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، باعداد دراسة خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها بعضمخيمات النزوح.

جاء ذلك خلال ترأس وزيرة الهجرة والمهجرين الاجتماع الثاني للجنة دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق، بمقر الوزارة في العاصمةبغداد، بحضور وكيل الوزارة السيد كريم النوري وأعضاء اللجنة.

وأشادت جابرو في مستهل الاجتماع، بحسب بيان لمكتبها، بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة خلال الزيارات التي قامت بها مؤخرا لمخيماتالنازحين وجمع عدة تقارير عن حالات الانتحار التي شهدتها بعض المخيمات من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذهالظاهرة“.

كما اشارت جابرو، الى” جملة الاسباب التي تدفع النازحين الى الاقدام على الانتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية“.

ووجهت جابرو، في ختام الاجتماع باعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على الاسبابالحقيقية التي تؤدي الى هذه الظاهرة ومن ثم تقديم الحلول اللازمة وكيفية معالجتها بأسرع وقت من ممكن“.

وطالبت جابرو، “المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي لتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف سيما العاملة فيمخيمات النزوح“، داعية في الوقت نفسه الى “الإسراع في إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار في غرب نينوى، وإنهاء نزوح هذه العوائلبتوفير مستلزمات العودة الطوعية“.

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