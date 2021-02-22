وزير الداخلية: منفذو اعتداءات اربيل الان خارج حدود الاقليم

2021/02/22 | 15:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان ريبر احمد، بان اللذين نفذوا الهجوم الصاروخي على مدينة اربيل دخلوا اربيل من المناطق العراقية الاخرى وهم الان خارج حدود اقليم كوردستان وننتظر من الحكومة الاتحادية اعتقالهم.

وقال احمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 22/2/2021، انه بسبب التسهيلات في النقاط للذين يدخلون اقليم كوردستان من المناطق العراقية الاخرى، استغل اشخاص هذه التسهيلات وتسللوا من المناطق العراقية الى اربيل وقاموا باعمالهم الاجرامية التي استهدفت عدة احياء في اربيل والمطار الدولي.

واضاف وزير الداخلية، انه من اجل التحقيق في الهجمات الصاروخية، تم تشكيل لجنة، فضلا عن تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشيرا الى لجنة بغداد زارت اربيل وعملت مع لجنتنا ونحن بانتظار نتائج اعمال اللجنة، فضلا عن ان ما يقع على عاتق الحكومة الاتحادية متابعة الذين توجهوا خارج مناطق اقليم كوردستان واعتقالم في المناطق الاخرى من قبل الحكومة الاتحادية.

PUKmedia خاص

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