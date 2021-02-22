2021/02/22 | 15:54 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة حول هجوم أربيل: "داعش" ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة حول هجوم أربيل: "داعش" ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).