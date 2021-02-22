2021/02/22 | 15:56 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

7sky: اغلق مؤشر” البورصة” العراقية، اليوم الإثنين أولى جلسات الأسبوع بعد رفع الحظر الشامل، مرتفعاً بنسبة 1.25%، متوقفا عند 551.2 نقطة .

وسجل المؤشر ارتفاع اسهم 18 شركة، وانخفاض اسهم 4 اخرى، فيما حافظت 12 شركة على اسعار اسهمها.

وبلغ عدد الاسهم المتداولة 1,974,304,313 سهما، بقيمة 1,540,677,324 دينارا عراقيا، تحصلت من ابرام 563 صفقة، شملت 34 شركة مساهمة، من اصل 104 شركات مسجلة في البورصة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البورصة العراقية تغلق مرتفعة بأولى جلسات الأسبوع 7 SKY TV.

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