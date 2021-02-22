هداف يوفنتوس يواجه مضاعفات خطيرة بسبب كورونا

2021/02/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

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يعاني ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس الإيطالي، من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، خلال الفترة الماضية، والتي تسببت في ابتعاده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وشارك موراتا للمرة الأولى مع يوفنتوس، يوم الأربعاء الماضي، أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودخل موراتا بديلا في مواجهة بورتو الأخيرة بدوري الأبطال، والتي خسرها يوفنتوس بهدفين لواحد.

وكشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن "موراتا يعاني من أزمة صحية عامة بسبب تأثير الفيروس على خلايا جسده".

وأوضحت أن "ألفارو يعاني تحديدا من آلام في معدته، وإرهاق شديد بالإضافة للدوار، وما يمنعه من إكمال تدريباته مع زملائه في الفترة الماضية".

وكشف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، أن "موراتا تعرض للإغماء عقب مواجهة بورتو الأخيرة، وهو ما تكرر كثيرا في الفترة الأخيرة".

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