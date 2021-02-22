وزيرة الهجرة توجه باعداد دراسة بشأن حالات الانتحار داخل مخيمات النزوح

2021/02/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجهت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، الاثنين (22 شباط 2021)، باعداد دراسة خاصة للوقوف على الأسباب الحقيقية لحالات الانتحار التي شهدتها بعض مخيمات النزوح.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزيرة ترأست الاجتماع الثاني للجنة دراسة أسباب حالات الانتحار في العراق، بمقر الوزارة في العاصمة بغداد، بحضور وكيل الوزارة كريم النوري وأعضاء اللجنة".

وأشادت جابرو بحسب البيان بـ"الجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة خلال الزيارات التي قامت بها مؤخرا لمخيمات النازحين وجمع عدة تقارير عن حالات الانتحار التي شهدتها بعض المخيمات من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي إلى هذه الظاهرة".

ولفتت الى "جملة الاسباب التي تدفع النازحين الى الاقدام على الانتحار وأبرزها الضغوط النفسية والعائلية".

ووجهت جابرو، في ختام الاجتماع بـ"اعداد دراسة مستفيضة عن الموضوع بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل الوقوف على الاسباب الحقيقية التي تؤدي الى هذه الظاهرة ومن ثم تقديم الحلول اللازمة وكيفية معالجتها بأسرع وقت من ممكن".

وطالبت الوزيرة، "المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي لتكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف سيما العاملة في مخيمات النزوح".

ودعت الوزير وفقاً للبيان الى "الإسراع في إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار في غرب نينوى، وإنهاء نزوح هذه العوائل بتوفير مستلزمات العودة الطوعية".

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