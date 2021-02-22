2021/02/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقف العراق الوبائي: 23 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي: 23 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف العراق الوبائي: 23 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).