2021/02/22 | 15:56 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- موقف العراق الوبائي: 23 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف العراق الوبائي: 23 وفاة ونحو 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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