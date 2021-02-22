2021/02/22 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين ، 3864 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق ، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 2236 في كافـة محافظات فضلا عن تسجيل 23 حالة وفاة هذا اليوم ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيـل اكثر من 3800 اصابة جديدة بكورونا اليوم في العـراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيـل اكثر من 3800 اصابة جديدة بكورونا اليوم في العـراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).