2021/02/22 | 15:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/اعلنت مديرية محطة كهرباء القيارة الغازية عن وصول النفط الخام للمحطة بعد توقف دام 14 يوما.وقال المهندس سمير نجم للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "المحطة الغازية جهزت اليوم بالنفط الخام من قبل وزارة النفط بعد توقف تسبب بخروج المحطة الغازية عن العمل لعدم التجهيز ".واضاف ان"المحطة سيتم تشغيلها اليوم ومتابعتها من قبل الفرق الهندسية وتعود للعمل غدا الثلاثاء والتي تجهز الشبكة الوطنية ب300 ميكا واط تقريبا "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى : وصول النفط الخام لمحطة كهرباء القيارة الغازية بعد توقف دام 14يوما) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى : وصول النفط الخام لمحطة كهرباء القيارة الغازية بعد توقف دام 14يوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).