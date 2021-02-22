2021/02/22 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في العراق، حيث سجلت 3864 إصابة جديدة وتماثل 2236 حالة للشفاء و23 حالة وفاة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يسجل 3864 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يسجل 3864 إصابة جديدة و23 وفاة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).