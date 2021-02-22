بالوثيقة.. الكشف عن هدر بالمال العام في الخطوط الجوية العراقية

2021/02/22 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشف النائب جمال المحمداوي، اليوم الاثنين، عن هدر بالمال العام في شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال التعاقد مع الشركة العراقية المتحدة لخدمات المطارات والمناولة الأرضية “ماسيل”، فيما حمل وزارة النقل المسؤولية.

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