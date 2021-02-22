الحداد يدعو المواطنين إلى الإلتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة

2021/02/22 | 15:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم الإثنين، المواطنين كافة بضرورة الإلتزام بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في ظل تزايد عدد الإصابات بفايروس كورونا في عديد من المناطق، مشــيراً إلى أهمية تطبيق الإجـراءات الإحترازية الوقائية من إرتداء الكمامات والحفاظ على المسافات والتباعد الإجتماعي.نائب رئيس المجلس أكــد في تصريح …

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