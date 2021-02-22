الدفاع المدني يجري استعداداته لزيارة البابا إلى العراق

2021/02/22 | 15:57 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني العامة، اليوم الإثنين، إجراء استعدادات قبيل زيارة البابا فرنسيس المرتقبة إلى العراق.وقالت المديرية في بيان، إن “مديرية الدفاع المدني، اتخذت خطوات استعدادية تستند على أسس علمية وخبرة متراكمة في التهيئة لاستقبال كبار الضيوف من خلال تسخير جهد الدفاع المدني وآلية توزيع الفرق بكافة اصنافها وتشكيلاتها من إطفاء وإنقاذ وإسعاف إلى عمليات التعقيم والتعفير التي تنفذها فرق الاستجابة CBRN وتهيئة المناخات التي تقع على عاتق مديرية الدفاع المدني بالتعاون والتنسيق المشترك مع باقي الأجهزة الأمنية والخدمية بما يضمن نجاح الزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان فرنسيس، المؤمل ان يصل العراق مطلع اذار القادم”.وأضاف، “حيث اجتمع مدير […]

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