العراق يسجل نحو 4000 اصابة بكورونا.. وكربلاء تسجل اعلى حالات الوفاة في البلاد

2021/02/22 | 16:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم

الاثنين، الموقف الوبائي لفيروس كورونا

المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة

الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "تم تسجيل 3864 إصابة جديدة

ب

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