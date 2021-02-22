2021/02/22 | 16:08 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياضة

الأثنين 22 فبراير 2021 | 03:46 مساءً

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اللجنة مؤقتة العمل الرياضي تؤكد غلق باب الترشيحات لعضوية الجمعية العامة غدا

اكدت اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق، غلق باب الترشيحات لعضوية الجمعية العامة غدا الثلاثاء.



وقال رئيس اللجنة المؤقتة لادارة العمل الرياضي في العراق اكرم نعيم عطوان في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ان “نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/٢/٢٣ هو آخر موعد لتسليم إستمارات الترشيح الخاصة بعضوية الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية".



وبين عطوان ان" موعد تسليم شهادات الدراسة الاعدادية سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢١/٢/٢٥ لمنح المرشحين أطول فترة ممكنة بسبب تجزئة الدوام بوزارة التربية”.

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