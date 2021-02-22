الشريفي: حوارات كردية جارية للانسحاب من الحكومة او اللجوء لتقرير المصير مجددا

2021/02/22 | 16:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

كشف الخبير الامني، احمد الشريفي، الاثنين، ان الخلافات بين بغداد واربيل لم تصل الى نقطة الحل لغاية الان.

وقال الشريفي في تصريح لوكالة /المعلومة/، انه” توجد حوارات داخلية في البيت الكردي لسلوك طريقين الاول الانسحاب من الحكومة الحالية والثاني احياء قضية تقرير المصير في حال لم تقبل بغداد بشروطهم”، مؤكدا، ان” هذا الامر بحسب المعلومات يناقش بجدية في كردستان”.

واضاف، ان” الازمة الحالية بين بغداد واربيل متبادلة تجاوزت مسالة النفط وواردات المنافذ والاقليم وتكاد تتصدر المشهد وهي النفوذ”، مؤكدا، ان” الطرفين يبحثان عن النفوذ في المناطق المتنازع عليها وتقسم الاموال في الموازنة”.

ونوه الى ان” الحكومة الحالية لديها خلل كبير وعجز في ادارة عجلة الاصلاح الا انها تسير وفق مبدأ المجاملة للاحزاب والكتل السياسية على حساب ادارة الدولة ومصلحة المواطنين”.

واشا رالى انه” لا حلول جديدة ومنطقية لدى الطرفين في بغداد وفي كردستان مادام الاثنان يرفضون التوصل الى نقطة حل مشتركة تخدم المصلحة العامة”.انتهى /25ر

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