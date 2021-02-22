نائب يحذر من ازمة طائفية بعد العمليات الاخيرة شمالي بغداد

2021/02/22 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نبه عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، الإثنين، من ما اسماه بـ"الأصوات الطائفية"، بعد العمليات الأمنية في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مبينا أن ابناء تلك المناطق كانوا الضحية الأكبر لعناصر داعش.

وقال الدهلكي في بيان تلقى موقع NRTعربية نسخة منه، (22 شباط 2021)، ان حكمة وسرعة تعامل القائد العام للقوات المسلحة مع ملف قضاء الطارمية، هو أمر يستحق الإشادة والثناء؛ كونه قطع الطريق أمام المتصيدين بالماء العكر والمعتاشين على دماء اهلنا فيها."

واضاف انه "بعد العملية الأمنية التي حصلت في قضاء الطارمية والتي اسفرت عن مقتل العديد من زمر داعش الإرهابية التي استغلت هشاشة الوضع الأمني للتحرك، فان البعض من المعتاشين على دماء الابرياء جعل من تلك العملية مادة لبث السموم وإظهار تلك المناطق في حزام بغداد، وكان جميع اهلها من الإرهابيين وانها منطقة لا يمكن السكن والتنقل فيها الا في خوف وحذر، متناسين أن ابناء تلك المناطق كانوا الضحية الأكبر لزمر داعش الإرهابية، وقدموا من التضحيات الكثير لإنهاء تلك الحقبة المظلمة".

واشار أن "الكاظمي وضع النقاط على الحروف خلال زيارته السريعة إلى القضاء، وأوصل رسالة إلى الجميع بان الطارمية وأي شبر من العراق هو هدف للإرهاب والخارجين عن القانون ايضا، والوحيد القادر على حماية اهلها والدفاع عنهم هي المؤسسة الأمنية والعسكرية التي تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة قولا وفعلا"، محذرا من "خطورة ارتفاع الأصوات الطائفية التي اعتاشت على تلك الملفات الرخيصة مع قرب الانتخابات او العقوبات الجماعية وعودة التهميش والإقصاء المكوناتي كونها ستنعكس سلبا على الوضعين الأمني والمجتمعي".

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