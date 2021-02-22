2021/02/22 | 16:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 35 دقیقة

169 مشاهدة

قتل السفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لوكا أتاناسيو، الاثنين، جراء هجوم مسلح استهدف قافلة للأمم المتحدة بشرق البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، اليوم، 22 شباط 2021، أن الهجوم أسفر عن مقتل السفير وأحد أفراد الشرطة العسكرية الذي كان يرافقه.

فيما كشف موقع" Actualite " الإخباري المحلي تفصيل عن الهجوم، مبينا انه جرى استهداف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وأشار إلى ان "الحادث وقع قرب مدينة غوما بمقاطعة نورد كيفو، حيث وقعت القافلة في كمين منصوب من قبل مجهولين كانوا يخططون لخطف رهائن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل سفير أوروبي بهجوم مسلح في إحدى الدول الإفريقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل سفير أوروبي بهجوم مسلح في إحدى الدول الإفريقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).