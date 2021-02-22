الصحة تسجل 3864 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2236 حالة

2021/02/22 | 16:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلنت وزارة الصحة عن احصائية جديدة بحالات الاصابة والشفاء والوفيات بفيروس كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة في موقفها اليومي تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)،اليوم الاثنين، ان "عدد الاصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت 3864 ، فيما بلغت حالات الشفاء 2236 حالة".

واضاف انه"تم تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق".

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